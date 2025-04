Corinthians perde do Fluminense na Arena e amarga segunda derrota seguida no Brasileiro

O Corinthians amargou sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do torneio nacional. Renê e Arias, de pênalti, fizeram os gols que selaram o revés dos donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians alcançou a marca negativa de três jogos sem vencer entre todas as competições - são duas derrotas e um empate. Na Série A, o Alvinegro caiu para a 12ª posição e segue com quatro pontos após quatro rodadas. Já o Fluminense chegou aos nove pontos e pulou, momentaneamente, para a vice-liderança.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela quinta rodada do Brasileirão. O Corinthians recebe o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Enquanto isso, o Fluminense encara o Vitória neste domingo, a partir das 18h30, no Maracanã.

O jogo

Com cinco minutos, o Fluminense ensaiou um primeiro ataque. Bernal cruzou para dentro da área e Cano se esticou para completar para o gol, mas mandou pela linha de fundo. O Corinthians respondeu com uma sequência de lances: Yuri foi travado em finalização de dentro da área, Memphis tentou um voleio da meia-lua, e Bidon chutou colocado para fora.

Aos 28 minutos, o Timão teve a melhor chance do jogo. Bidon fez um jogo de corpo e se livrou da marcação, enfiando bola para Memphis. O holandês tentou o chute colocado, mas Fábio espalmou para escanteio. E na cobrança de Memphis, Yuri cabeceou pela linha de fundo.

Com 34 minutos no relógio, o Corinthians chegou com perigo novamente. Raniele recuperou, carregou e deu bom passe para Romero. O paraguaio bateu rasteiro, mas Fábio caiu para fazer a defesa.

A primeira chance do segundo tempo foi do Corinthians. Félix Torres lançou, Carrillo partiu em velocidade pelo lado direito e cruzou rasteiro para dentro da área. Romero, sozinho, finalizou por cima do gol.

Mas quem abriu o marcador na Arena foi o Fluminense. Após cruzamento, a defesa do Corinthians afastou, mas a bola sobrou na entrada da área. Renê chegou finalizando de primeira e marcou um golaço para inaugurar o placar para o Tricolor carioca.

Com 26 minutos, o Corinthians arriscou de fora da área com chute colocado de Talles Magno, mas o camisa 43 mandou para fora. E aos 33 minutos, o Fluminense teve um pênalti marcado a seu favor após Martínez dar um pisão em Serna. Arias foi para a cobrança e guardou.

Na reta final do jogo, o Corinthians até tentou uma pressão final e teve chance claríssima para diminuir a vantagem. Memphis ganhou da marcação, invadiu a área e cruzou para trás. Yuri Alberto teve a oportunidade da finalização, porém mandou por cima do travessão.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 0 X 2 FLUMINENSE

Data: 16 de abril de 2025, quarta-feira



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Luanderson Lima do Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Público: 41.138 torcedores



Renda: R$ 2.838.164,20

GOLS: Renê, aos 17? do 2ºT; Jhon Arias, aos 36? do 2ºT(Fluminense)



Cartões amarelos: Canobbio e Nonato (Fluminense) / Matheuzinho e Martínez (Corinthians)



Cartão vermelho: nenhum

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Carrilo (Talles Magno), Raniele (Martínez) e Breno Bidon (Maycon); Memphis Depay, Romero (Héctor Hernández) e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal (Thiago Santos), Martinelli e Lima (Nonato); Arias (Lezcano), Canobbio (Serna) e Cano (Everaldo).



Técnico: Renato Gaúcho