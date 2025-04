RB Bragantino bate o Sport e soma a segunda vitória seguida no Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o Sport por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Juninho Capixaba foi o autor do gol dos visitantes.

Com o resultado, o Massa Bruta alcançou seu segundo triunfo consecutivo na competição. A equipe chegou a sete pontos, na quarta colocação. Do outro lado, o Leão da Ilha segue na lanterna da tabela, com apenas um ponto somado.

O Sport volta a campo neste sábado, contra o Corinthians. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Bragantino, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro, no Nabi Abi Chedid, às 20h30 do domingo. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série A.

O gol do Massa Bruta aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Eduardo Sasha chutou para excelente defesa do goleiro Caíque França. No rebote, Juninho Capixaba completou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Data: 16 de abril de 2025, quarta-feira

Horário: às 19h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Público: 12.621

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartão vermelho: nenhum

Cartões amarelos: João Silva, Fabricio Domínguez e Matheus Alexandre (Sport); Juninho Capixaba e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino)

Gol: Juninho Capixaba, aos 13 do 1°T (Red Bull Bragantino)

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre (Carlos Alberto), João Silva, Chico e Hereda; Christian Rivera, Du Queiroz (Titi Ortiz) e Fabricio Domínguez (Atencio); Lucas Lima, Lenny Lobato e Chrystian Barletta (Gustavo Maia)

Técnico: Pepa

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Fabinho (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Lucas Barbosa (Eduardo Santos), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Mosquera (Vinicinho)

Técnico: Fernando Seabra