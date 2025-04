Com golaço, Fluminense bate Corinthians fora e segue 100% com Renato Gaúcho

O Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0, na noite de hoje, na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renê abriu o placar com um golaço de fora da área e Arias ampliou de pênalti. A equipe carioca aproveitou o segundo tempo ruim do Timão, se lançou ao ataque e balançou a rede duas vezes.

Desde a contratação de Renato Gaúcho, o Tricolor carioca tem 100% de aproveitamento. São 4 jogos e 4 vitórias sob o comando do treinador até o momento.

Com o resultado, o Fluminense foi a 9 pontos, subindo para a vice-liderança. O Corinthians segue em 12º colocado, com os mesmos 4 pontos desde a 2ª rodada. Outros clubes ainda jogam nesta rodada.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, pelo Brasileirão. O Timão receberá o Sport, na Arena, no sábado. Já o Fluminense retorna ao Maracanã para enfrentar o Vitória, no domingo.

Flu aproveita erros do Timão e amassa no 2º tempo

O Corinthians controlou a maior parte do primeiro tempo, teve mais posse de bola e iniciativa. Porém, faltou criatividade para o Timão quebrar a linha do Tricolor carioca.

O Flu se segurou bem, fez uma 'blitz' na entrada de sua área e dobrou a marcação nos atacantes alvinegros. Enquanto Yuri Alberto quase não pegou na bola, Memphis Depay, em finalização de muita categoria de fora da área, teve a melhor chance de abrir o placar antes do intervalo.

A postura do Tricolor foi totalmente diferente na segunda etapa, buscando o ataque e pressionando o Corinthians. A estratégia obrigou os jogadores alvinegros a trocarem passes mais rápidos, que cometeram muitos erros. E os problemas do Timão foram fundamentais para a vitória carioca.

Aos 18 minutos, Renê marcou um golaço de fora da área e, pouco tempo depois, José Martínez fez pênalti em Serna. Arias cobrou com categoria e decretou o resultado.

Lances importantes

Categoria de Memphis! Breno Bidon fintou no meio de campo, limpou a marcação e encontrou Memphis sozinho pelo lado esquerdo. O camisa 10 dominou e aguardou uma brecha para finalizar com muita categoria. A bola colocada quase encobriu o goleiro Fábio, que conseguiu dar um toque e desviar por cima do travessão.

Fábio firme na defesa. Raniele carregou bem e ajeitou para Romero. O paraguaio dominou cortando a marcação na meia-lua e bateu firme no cantinho, mas Fábio caiu e agarrou.

Quase, Romero! Carrillo escapou em velocidade pela direita e faz o cruzamento rasteiro achando Romero. O atacante bateu entre os zagueiros e mandou para fora.

0x1. Cano colocou a bola na área do Corinthians e a zaga cortou. Renê pegou a sobra de primeira, com muita força, e Donelli aceitou.

0x2. Arias marcou de pênalti, após Martinez dar um pisão no calcanhar de Serna, em cima da linha da área. O VAR chamou, o árbitro revisou o lance e apontou a penalidade.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 2 FLUMINENSE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Público: 41.355

Renda: R$ 2.838.164,20

Cartões amarelos: Matheuzinho e José Martínez (COR); Canobbio e Nonato (FLU)

Gols: Renê, aos 18'/2ºT e Arias, aos 38'/2ºT

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Martínez), Breno Bidon (Maycon), Carrillo (Talles Magno) e Romero (Héctor Hernández); Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal (Thiago Santos), Martinelli, Lima (Nonato) e Arias (Lezcano); Canobbio (Serna) e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Portaluppi.