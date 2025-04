São Paulo e Botafogo empatam em jogo agitado e de golaços no Rio de Janeiro

São Paulo e Botafogo empataram em 2 a 2 na noite desta quarta-feira (16), no estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Ferreirinha e André Silva para o São Paulo. Savarino e Igor Jesus fizeram para o Botafogo.

O Tricolor abriu o placar, mas o Fogão empatou logo em seguida. André Silva recolocou o São Paulo na frente no fim do primeiro tempo, no entanto Igor Jesus igualou o marcador já no final da segunda etapa.

Ferreirinha e Savarino marcaram golaços bastante parecidos ainda na primeira etapa. Ambos cortaram para o meio e finalizaram colocado, na gaveta, sem chances para os goleiros.

O jogo foi agitado com pênalti para o Botafogo e gol do São Paulo anulados pelo VAR no fim do primeiro tempo. A primeira etapa terminou com quase 60 minutos.

A torcida do Botafogo chegou a gritar 'burro' para o técnico Renato Paiva quando ele tirou Gregore para a entrada de Patrick de Paula. Depois, voltou a ensaiar o coro em outros momentos enquanto perdia o jogo e, mesmo com o empate, vaiou ao final.

Mais uma lesão no sintético. Ainda no primeiro tempo, Calleri disputou bola no ataque e caiu já sentindo o joelho. Ele até tentou fazer testes e seguir em campo, mas foi logo substituído por André Silva.

Com o o resultado, o São Paulo chegou a quatro pontos no torneio e segue sem vencer. Já o Botafogo foi a cinco pontos ganhos.

O Tricolor volta a campo neste domingo (20), às 16h, para o clássico contra o Santos, no Morumbis. Já o Fogão viaja para enfrentar o Atlético-MG no mesmo dia e horário.

Lances Importantes

1x0. Golaço! Aos 21, Ferreirinha pegou rebote de escanteio, encarou a marcação de Marlon Freitas, tirou o volante e bateu colocado para acertar o ângulo de John e marcar um golaço.

1x1. Só vale golaço! Aos 23, Savarino devolveu na mesma moeda. O camisa 10 recebeu pelo lado esquerdo marcado de longe por Ferraresi, cortou para dentro e bateu colocado de direita para colocar no ângulo de Rafael.

Anulado. Em escanteio cobrado na área, a zaga do Botafogo cortou mal e a bola sobrou para Ferraresi finalizar cruzado no alto e vencer John. O assistente, no entanto, levantou a bandeira e, no VAR, o árbitro anulou o gol por posição irregular de Alves, interpretando que o meia participou da jogada.

2x1. André Silva! Aos 57 do primeiro tempo, André Silva recebeu na entrada da área, tocou para Ferreirinha que achou o passe no meio da marcação de volta para o centroavante, livre, só finalizar para o fundo das redes.

Rafael! Aos 20 minutos, Savarino arriscou da entrada da área e acertou o cantinho, mas Rafael foi buscar a bola quicando no gramado e fez defesa espetacular.

Milagre de Rafael! Aos 25, Savarino cruzou na área, Igor Jesus cabeceou firme da pequena área e Rafael se esticou para defender. No rebote, Matheus Martins chegou finalizando e o goleiro são-paulino salvou novamente, dessa vez com os pés.

2x2. Aos 38, Savarino cobrou escanteio e Igor Jesus subiu mais que a marcação para desviar para as redes e dessa vez não dar chances para Rafael.

Ficha Técnica

Botafogo 2 x 2 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 4ª rodada

Data: 16/04/2025 (quarta-feira)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Amarelos: Ferreirinha, Rodriguinho, Arboleda e Alves;

Gols: Ferreirinha (20'/1ºT) e André Silva (57'/1ºT); Savarino (23'/1ºT) e Igor Jesus (38'/2ºT)

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore (Patrick de Paula) e Marlon Freitas; Savarino, Artur (Jeffinho), Matheus Martins (Mastriani) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

São Paulo: Rafael; Ferraresi (Rodriguinho), Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Alves (Luciano) e Wendell (Enzo); Ferreirinha (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía