Corinthians x Rio Branco-AC: veja informações e onde assistir ao jogo da Copinha

O Corinthians encara o Rio Branco-AC nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo será disputado no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André.

Na estreia da Copinha, o Corinthians venceu o Gazin Porto Velho-RO por 3 a 0, com gols de Luiz Gustavo Bahia, Nicolas Araújo e Juninho. O Timãozinho está na liderança do grupo 27, com três pontos e saldo de gol maior em relação ao Santo André, que bateu o Rio Branco por 2 a 1 na 1ª rodada.

O Corinthians não teve muito trabalho para vencer o Porto Velho na estreia da Copinha

Onde assistir: a partida terá transmissão exclusiva da Cazé TV (Youtube).

Enquanto Corinthians e Rio Branco se enfrentam, o Santo André encara encara o Gazin Porto Velho no mesmo dia, mas às 14h45 (de Brasília).

Atuais campeões, os Filhos do Terrão vão em busca do 12º título da principal competição de base do país. O clube conquistou a taça do torneio em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024.

Veja situação do grupo 27:

1º) Corinthians: 3 pts e +3 de saldo



2º) Santo André: 3 pts e +1 de saldo



3º) Rio Branco-AC: o pts e -1 de saldo



4º) Gazin Porto Velho-RO: 0 pts e -3 de saldo