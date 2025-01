Santos faz proposta por meia da Segunda Divisão da Inglaterra, diz jornal

O Santos possui interesse na contratação do meia inglês Josh Windass, do Sheffield Wednesday, time da Segunda Divisão da Inglaterra. De acordo com o veículo britânico Talk Sport, o Peixe já formalizou uma proposta pelo jogador de 30 anos.

A contratação seria um pedido do técnico Pedro Caixinha, que já trabalhou com o meia inglês no Rangers, da Escócia, em 2017. Na época, Windass atuou junto de Alfredo Morelos, atacante do Peixe.

Em entrevista ao Talk Sport, Windass confirmou a proposta do Santos. O jogador se surpreendeu com o interesse do clube praiano, já que não ele possui contato com Caixinha há algum tempo.

"Eu trabalhei com ele (Caixinha). Para ser sincero, chegou (proposta do Santos) como uma surpresa nesta manhã quando meu agente me ligou. Eu amo jogar onde estou jogando. Obviamente, quando seu contrato acaba e coisas do tipo, sempre haverá conversas. Eu não falo nem vejo Pedro há muito tempo. Mas é o que é, quando você está em forma, esse tipo de coisa acontece", afirmou o meia.

Windass é um dos grandes destaques do Sheffield Wednesday na atual temporada. O meia participou de 26 jogos, com 10 gols marcados e duas assistências distribuídas. O time inglês ocupa a 10ª colocação da Segunda Divisão.

Caso se concretize, a contratação do jogador inglês seria a segunda do Santos para a temporada de 2025. Até o momento, o time praiano acertou apenas a chegada do zagueiro Luisão, que estava no Novorizontino. Contudo, o defensor ainda não foi anunciado pelo Alvinegro.

Além de Windass, o Santos ainda negocia com jogadores e espera anunciar reforços o quanto antes. Algumas conversas em andamento envolvem Thiago Maia e Thaciano. Há também a possibilidade de vender Jair ao Botafogo e receber atletas em troca, como Danilo Barbosa e Tiquinho Soares.