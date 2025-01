Reviravolta! Renato Moicano vence prêmio 'Virada do Ano' no UFC em 2024

Na temporada de 2024, Renato Carneiro deu uma verdadeira guinada em sua carreira. Além de emplacar três vitórias no período, o brasileiro ganhou bastante popularidade e caiu na graça dos torcedores por suas declarações e entrevistas sem filtro. E, para coroar o ótimo momento, 'Moicano' ainda recebeu uma honraria ao vencer o prêmio de 'Virada do Ano' do Ultimate. Através de votação popular aberta para os fãs de MMA, o peso-leve (70 kg) brasiliense teve sua gana de dar a volta por cima eleita a melhor do ano e reconhecida no chamado 'UFC Honors'.

E o confronto que o coroou foi disputado em um evento histórico: o card centenário do UFC 300, em abril de 2024. Na oportunidade, diante de Jalin Turner, Moicano sofreu um knockdown nos segundos finais do primeiro round. Ao pensar que o brasileiro havia apagado, seu oponente não avançou para liquidar a fatura, comemorando o triunfo antes da hora. A cena fez com que o árbitro não interrompesse o combate, que chegou no intervalo. Na volta para o segundo assalto, Renato deu a volta por cima e, após quase ser nocauteado, devolveu na mesma moeda e castigou o rival americano no 'ground and pound', vencendo por nocaute técnico em uma reviravolta que deu o que falar.

Brasileiro também venceu a categoria em 2023

O UFC Honors ocorre todo fim de ano e permite que os fãs escolham e votem em algumas categorias como: Nocaute do Ano, Estreia do Ano, Finalização do Ano, Evento do UFC do Ano e Reviravolta do Ano. Na temporada de 2023, o atleta que levou o prêmio cedido para Moicano neste ano foi o também brasileiro Edson Barboza. Na oportunidade, em outubro de 2023, o striker de Nova Friburgo (RJ) quase foi nocauteado no primeiro assalto do duelo contra Sodiq Yusuff, mas deu a volta por cima e saiu vitorioso na decisão unânime, dominando os demais rounds.

Prates vence na categoria Estreia do Ano

A primeira categoria de 2024 a ter um vencedor anunciada no UFC Honors foi a de 'Estreia do Ano'. E outro atleta do 'Esquadrão Brasileiro' foi eleito: Carlos Prates. Com quatro vitórias em quatro lutas em sua primeira temporada no Ultimate, o striker de Taubaté (SP), viu seu debute na liga, contra Trevin Giles, ser eleito o mais impactante do ano através do voto popular dos fãs.

