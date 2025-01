Liverpool oferece R$ 599 milhões para segurar lateral alvo do Real Madrid

O Liverpool deu sua última cartada para tentar segurar o lateral Trent Alexander-Arnold: uma proposta de renovação de 78 milhões de libras (cerca de R$ 599 milhões) em um contrato de cinco anos.

O que aconteceu

O lateral inglês é um dos principais alvos do Real Madrid, e o Liverpool corre para tentar impedir a saída do jogador.

O atual contrato de Trent se encerra em junho, e o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, saindo de graça ao final da atual temporada europeia.

De acordo com o jornal inglês 'The Mirror', a proposta dos Reds é semelhante às cifras oferecidas pelo Real Madrid.

O jogador de 26 anos é formado nas categorias de base do Liverpool e um dos principais pilares do atual elenco. É um dos remanescentes dos títulos da Liga dos Campeões 2018/19 e do título Inglês em 2019/20

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool recebe o Manchester United neste domingo (5), às 13h30 - de Brasília.