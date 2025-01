Flamengo goleia com gol de caçula e assume liderança do grupo na Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0 na Copinha, na tarde deste domingo (5), em jogo que aconteceu em Mogi das Cruzes.

O time do técnico Raphael Bahia fez três gols no primeiro tempo e complementou o placar após o intervalo. Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Ryan Roberto fizeram os gols.

Autor do último gol, Ryan Roberto tem 16 anos e é apontado como uma das principais joias da base. Ele é o caçula da delegação do Fla que participa do torneio, assinou o primeiro contrato profissional em março do ano passado e tem multa de R$ 271 milhões.

Com o resultado, o Flamengo tem três pontos e assume a liderança do Grupo 23. O Zumbi também tem três pontos, após vitória por 2 a 0 sobre o EC São Bernardo.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (8). Os cariocas enfrentam o Zumbi, enquanto o Cruzeiro encara o EC São Bernardo.

Como foi o jogo

Os minutos iniciais tiveram equilíbrio. O Cruzeiro-PB teve presença no campo de ataque e até uma chance, que foi para fora, mas logo o Flamengo se mostrou superior.

O time do Rio de Janeiro abriu o placar logo aos 6 minutos. Bill passou por dois adversários, avançou e finalizou. A bola pegou na zaga e sobrou para Felipe Lima, que bateu e mandou para a rede.

O Fla ampliou pouco tempo depois. Pedro Lemos aproveitou que a bola ficou viva na área após cobrança de escanteio e fez o segundo dos cariocas aos 14 minutos.

A equipe da Gávea ainda fez mais um antes do intervalo. Aos 40 minutos, Joshua fez boa jogada e a bola sobrou para Douglas Telles, sem marcação e com o gol aberto, mandar para a rede.

Placar mais elástico no segundo tempo. O Rubro-Negro fez o quarto em cobrança de pênalti de Germano e, depois, o quinto com Ryan Roberto, que tem apenas 16 anos.