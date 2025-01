Ex-campeão do UFC, Cain Velasquez reforça a GFL no cargo de gerente de equipe

Criada no fim de 2024, a Global Fight League tem se movimentado bastante no mercado. Depois de contratar inúmeros lutadores de destaque para seu plantel, a liga de MMA assinou com outra lenda da modalidade: Cain Velasquez. Ex-campeão do UFC, o peso-pesado, porém, não entrará em ação na companhia como atleta. Aos 42 anos, o wrestler americano cumprirá uma função diferente, como gerente de equipe.

A novidade foi anunciada pela própria organização, através de um comunicado enviado à imprensa. Sendo assim, Velasquez será um dos líderes das seis equipes que serão formadas para dar início à temporada regular. Ainda de acordo com o 'release', Cain escolheu seu fiel escudeiro, Javier Mendez, como o treinador de seu time. Líder da 'American Kickboxing Academy', o experiente profissional já afiou as habilidades de lendas do MMA como Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev.

Timing problemático para Cain

Além da novidade, outro fator que chamou bastante a atenção dos fãs foi o 'timing', no mínimo, problemático para Velasquez. Afinal de contas, o 'draft' da GFL está programado para o dia 24 de janeiro. Entretanto, no mesmo dia em que serão formadas as equipes da nova liga de MMA, Cain terá que comparecer ao Tribunal para uma audiência de sentença. Acusado de tentativa de homicídio, o ex-campeão do UFC pode, inclusive, cumprir uma pena de 20 anos até a prisão perpétua caso seja considerado culpado no julgamento.

Modelo de disputa original

De acordo com Darren Owen, co-fundador da liga, seis equipes vão disputar a temporada regular e inaugural da GFL e cada uma será composta por 20 lutadores, sendo dois representando cada uma das dez categorias de peso (sete masculinas e três femininas). Os times serão formados através de um 'draft', assim como nos principais esportes americanos, programado para acontecer no dia 24 de janeiro.

Assim como acontece na PFL, a GFL vai utilizar um sistema de pontuação ao longo de sua temporada regular. Se o profissional vencer a luta por via rápida (finalização ou nocaute), irá ganhar quatro pontos para o seu respectivo time. O atleta que vencer por decisão receberá três pontos. O empate vale dois pontos. Já o lutador que for derrotado por decisão soma um ponto. Quem perder pela via rápida não pontua. Sendo assim, as quatro equipes com a maior pontuação na primeira fase avançam para a semifinal.