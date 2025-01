Aniversariante, Scarpa recebe elogio no Atlético-MG: "Você é craque"

O Atlético-MG usou as redes sociais para homenagear o meia Gustavo Scarpa, aniversariante deste domingo. Ao completar 31 anos, o jogador recebeu um grande elogio do time mineiro, que o classificou como um "craque".

"O aniversariante do dia só tem um ano de Galo, mas já acumula golaços, assistências e partidas decisivas com essa camisa! Você é craque, Scarpinha!", destacou o clube mineiro.

Gustavo Scarpa foi contratado pelo Atlético-MG no começo da temporada 2024, após passagens sem grande destaque por Inglaterra e Grécia. Ele encerrou o ano com 65 jogos, 9 gols e 11 jogos, participando de uma campanha com altos e baixos, com o título mineiro e as finais na Copa do Brasil e Libertadores da América.

A responsabilidade em 2025 irá aumentar para Scarpa e outras peças ofensivas do Atlético-MG. Principalmente devido à saída de Paulinho, negociado recentemente com o Palmeiras.