João Fonseca fala sobre atuação na final e comemora consistência nas últimas semanas

O brasileiro João Fonseca segue voando nas últimas semanas. O carioca de 18 anos conquistou na madrugada deste sábado o Challenger de Camberra, na Austrália, seu terceiro título na carreira. O tenista falou sobre atuação na final diante do norte-americano Ethan Quinn.

"O jogo foi bom. Eu sabia que ia ser difícil, ele é um bom sacador e sempre tem o nervosismo de jogar uma final. Consegui adaptar muito bem, quebrei serviços dele. Aproveitei as brechas e consegui o resultado. Muito feliz com essa semana, com dez vitórias consecutivas", disse João.

O brasileiro confirmou sua sequência de dez vitórias seguidas, ressaltando sua consistência nas últimas semanas.

"Era uma meta para este ano, ter bons resultados e boas semanas, sem altos e baixos, mantendo uma consistência. Agora é focar em Melbourne, to desgastado, mas me sinto muito bem nos jogos", afirmou o brasileiro.

João Fonseca é uma das principais promessas do tênis brasileiro e não perde desde sua conquista no Next Gen Finals, em Jeddah, na Arábia Saudita. O Challenger de Camberra é um dos torneios preparatórios para o Australian Open. João jogará o qualifying do Grand Slam a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro.