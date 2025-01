Com dois de Lewandowski, Barcelona vence time da quarta divisão e avança às oitavas da Copa do Rei

O Barcelona venceu o Barbastro, time da quarta divisão espanhola, por 4 a 0 neste sábado, pelas terceira fase da Copa do Rei da Espanha. Os gols do jogo disputado no Estádio Campo Municipal de Deportes, em Barbastro. Lewandowski (duas vezes), Eric Garcia e Pablo Torre anotaram os tentos do time visitante.

A partida marcou o retorno de Ronald Araujo ao time depois de se recuperar de uma lesão no tendão da coxa, sofrida em junho de 2024. Outra novidade no time foi o goleiro Szczesny, que estreou pelo Barcelona.

Com esse resultado, o time catalão avança às oitavas de final. Seu próximo adversário será definido através de um sorteio. O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Athletic Bilbao, às 16 horas (de Brasília), pela semifinal da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.

Os gols do jogo

O Barcelona abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Frenkie de Jong cruzou pela direita, Araujo cabeceou para a área, e Eric García, abriu o placar após cabeceio certeiro. Dez minutos mais tarde, o time catalão ampliou. Depois de cobrança de falta de Pablo Torre, Lewandowski cabeceou, a bola desviou no zagueiro e parou no fundo da rede.

Na segunda etapa, os comandados Hansi Flick trataram de ampliar logo no primeiro minuto, novamente com Lewandowski. O atacante recebeu de Pablo Torre de frente para o gol, dominou, bateu para o gol e fez o terceiro. Aos dez, Pablo Torres deixou o dele no jogo. Fabrega saiu errado e deu a bola de presente para Torre, na pequena área. O meia aproveitou e estufou a rede.

Confira outros resultados da Copa do Rei:

Huesca 0x1 Betis



Tenerife 1×0 Osasuna



Almeria 4×1 Sevilla