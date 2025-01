Palmeiras inicia era pós-Crefisa com 3 problemas, 2 reforços e 1 obsessão

O Palmeiras vai encarar, depois de dez anos e 14 títulos, a primeira temporada sem patrocínio da Crefisa. A nova "era" do alviverde, que a partir de agora terá parceria da Sportingbet, começa com três problemas, dois reforços e uma obsessão.

Os três problemas

A dificuldade na busca por um meio-campista. O alviverde não tem vida fácil para fechar com o terceiro reforço para 2025: depois de anunciar os atacantes Facundo Torres e Paulinho, a diretoria busca um nome para o setor de meio de campo. Andreas Pereira é sonho distante, já que há proposta parada na mesa e o jogador sinalizou o "fico" na Inglaterra. Villasanti, que virou opção, deve ganhar papel de protagonista no Grêmio de Gustavo Quinteros. Por fim, Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro no ano passado, é outra alternativa que ainda não avançou.

Rony não tem negociações avançadas para sair e vive futuro indefinido Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O futuro de Rony. O atacante virou quase que uma pedra no sapato da diretoria porque, mesmo com todas as partes sinalizando que a saída é a melhor opção, não há negociações em curso. Segundo o colunista Danilo Lavieri, Rony já manifestou intenção de mudar de ares, mas o alto salário afasta possíveis interessados no Brasil. Para piorar, uma proposta internacional está, no momento, bem longe. Em meio ao impasse, o clube também procura por um camisa 9 — e deve manter Flaco López.

O papel de Felipe Anderson. Maior novidade do Palmeiras em 2024, o meia-atacante não conseguiu se firmar no time titular: foram apenas 24 jogos e dois gols desde julho, quando o acerto foi confirmado. Com vínculo por mais três temporadas, Felipe Anderson terá uma concorrência mais pesada neste ano.

Os dois reforços

Facundo Torres. O uruguaio de 24 anos, que estava no Orlando City, foi anunciado ainda antes do Natal e é aposta de longo prazo, já que assinou vínculo até o fim de 2029. Ele atua como ponta de origem, mas é versátil e já mostrou faro de goleador nos EUA — desde 2022, ele balançou as redes pelo menos dez vezes em uma mesma temporada.

Paulinho é, até o momento, a principal contratação alviverde para 2025 Imagem: Giovani Conde/Palmeiras

Paulinho. O Palmeiras desembolsou cerca de 18 milhões de euros (R$ 114 milhões) e incluiu os jovens Gabriel Menino e Patrick no negócio pelo ex-Atlético-MG. Paulinho, que também acertou por cinco temporadas, deve estrear depois de Facundo. O motivo? O atacante está lesionado e deve retornar aos gramados em março.

A obsessão

Super Mundial de Clubes. O novo torneio da Fifa começa em junho e é o grande objetivo da diretoria para a temporada, já que o clube faturou, por mais de uma vez, os principais títulos nacionais e continentais nos últimos anos justamente com a Crefisa. O projeto do Super Mundial, inclusive, barra quaisquer negociações envolvendo jogadores no radar de gigantes europeus, como Richard Ríos, por exemplo — Estêvão, acertado com o Chelsea, só vai deixar a equipe no encerramento da competição.