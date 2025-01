Gustavo Gómez conta que foi consultado pelo Palmeiras sobre três jogadores paraguaios

O zagueiro Gustavo Gómez é o capitão do Palmeiras e tem grande papel dentro de campo. O xerife de 31 anos concedeu entrevista à Rádio Versus, do Paraguai, e contou que foi consultado pelo clube alviverde sobre três atletas paraguaios.

"Me perguntaram por Alex (Arce), Pitta e por Villasanti. Sempre estou pressionando um pouquinho para ter um companheiro paraguaio no Palmeiras. Faz sete anos que estou lá e nunca trouxeram outro paraguaio", contou à rádio paraguaia.

Isidro Pitta e Villasanti atuam no futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, o primeiro foi anunciado como reforço do Red Bull Bragantino depois de defender o Cuiabá por dois anos. Enquanto Villasanti é um dos nomes que interessa ao Verdão, que mantém conversar com o estafe do capitão do Grêmio.

Alex Arce, artilheiro do Campeonato Equatoriano pela LDU, teve sue nome ventilado no Verdão e, recentemente, falou sobre a chance de defender o clube alviverde. "Quem não gostaria de jogar no Palmeiras" disse ao mesmo veículo.

Aproveitando o assunto de contratações, Gustavo Gómez foi questionado sobre sua relação com a presidente Leila Pereira. O zagueiro revelou ainda que os assuntos de transferência de jogadores ficam a cargo do diretor de futebol Anderson Barros.

"Temos uma relação super boa. É um orgulho termos um mulher como presidente, é uma líder de verdade. Me dou super bem com ela. Mas quem se encarrega de todas as negociações no Palmeiras é o diretor esportivo, como deve ser. o Palmeiras é uma equipe super profissionalizada em todos os sentidos. Então quem se encarrega de todas as contratações é o diretor esportivo Anderson Barros, mas tomara que em algum momento eu possa ter um companheiro paraguaio para poder compartilhar um tererê", finalizou.