Mercado: saída no São Paulo, 'fico' no Corinthians e novo alvo no Palmeiras

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A quinta-feira (2) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Maycon, que se recupera de lesão, ficará no Corinthians por mais uma temporada Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Lesionado, mas renovado. O volante Maycon ficará no Corinthians por mais um ano. O clube acertou a renovação do empréstimo do jogador de 27 anos junto ao Shakhtar Donetsk-UCR pela quarta temporada seguida. Desde 2022, ele tem estendido sua permanência no alvinegro após acordos com a equipe ucraniana. O problema do atleta está na sequência de lesões: Maycon ainda não conseguiu engatar uma temporada inteira como titular da equipe diante dos problemas físicos.

Radar alvinegro. O Corinthians tem como prioridade a contratação de, pelo menos, dois zagueiros nesta janela de transferências. A diretoria está monitorando diversos alvos e espera reforçar o elenco para o começo do Campeonato Paulista, torneio que o clube não vence há mais de cinco anos. A comissão de Ramón Díaz entende que o setor precisa ser preenchido com mais peças.

Trajetória de Rato no Tricolor acabou: ele defenderá as cores do VItória Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Tchau, Rato. Chegou ao fim a passagem de Wellington Rato pelo São Paulo. O jogador deixa o Tricolor rumo ao Vitória, clube com o qual assinará um vínculo de três temporadas. Ele tinha vínculo até 2026, mas acabou sendo negociado. O time paulista precisa enxugar sua folha salarial para se adequar à política de austeridade financeira precisa para os próximos anos.

Do Morumbis para... Buenos Aires? O River Plate, da Argentina, encaminhou a contratação do meia Giuliano Galoppo, do São Paulo, que é também alvo do Santos. O time argentino avançou nas conversas nos últimos dias e alinhou a chegada do jogador de 25 anos por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo. River e São Paulo ajustam os últimos detalhes para selar o negócio, que pode envolver o lateral Enzo Díaz.

Villasanti entrou no radar da temporada, mas negociação é considerada difícil Imagem: MAXI FRANZOI/AGIF

Alvo alviverde. O Palmeiras até pode ter um novo alvo no mercado, mas já sabe que não deve ter vida fácil. Renato Bittar, empresário do meio-campista Villasanti, do Grêmio, revelou que tem tido conversas com o alviverde para tentar viabilizar a transferência do atleta. O agente, porém, fez ponderações sobre o negócio e contou que Gustavo Quinteros, novo comandante do time gaúcho, quer a permanência do jogador em Porto Alegre.

Antony disponível. O Manchester United está mesmo disposto a negociar Antony logo na abertura do mercado de inverno europeu, sendo que a ideia inicial passa por uma saída por empréstimo, visto que o jogador está desvalorizado nesta altura da temporada. O técnico Ruben Amorim sempre admirou as características do brasileiro, mas ele não aproveitou as oportunidades que recebeu nos últimos jogos e, por isso, foi colocado na lista de negociáveis juntamente ao compatriota Casemiro.

André Jardine comanda o América-MEX e deve substituir Artur Jorge no Botafogo Imagem: Divulgação

Jardine vem aí. O Botafogo avançou nas últimas horas na contratação do técnico André Jardine, campeão olímpico em Tóquio com a seleção brasileira e atualmente no América-MEX. Jardine passou a ser o favorito para a vaga deixada por Artur Jorge, que irá para o Al-Rayyan, do Qatar, após ser entrevistado por John Textor na última semana. O Glorioso está confiante em um acerto, mas ainda não trata o negócio como fechado.

Cano e Flu: tudo certo. A parceria entre Fluminense e o atacante Germán Cano está próxima de ser ampliada por mais tempo. O artilheiro de 37 anos e o clube carioca têm um acordo verbal para renovar o contrato até o fim de 2026. O Flu aguarda o retorno do jogador ao Brasil para colocar no papel as condições e selar o novo vínculo.

Fabricio Bruno pode repetir Gabigol e trocar Flamengo por Cruzeiro Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Mais uma saída? Por enquanto, não... O Flamengo não aceitou os primeiros valores oferecidos pelo Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. O time mineiro fez uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por 50% do jogador. O Fla entende que a oferta precisa aumentar — e muito — o valor se o adversário quiser o defensor, segundo ouviu o UOL.

Um discurso, outra ação. A atual gestão do Santos não cumpriu promessas, e o torcedor já começa 2025 preocupado. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que tinha reforços acertados que não poderiam ser anunciados até o dia 31 de dezembro por causa do compromisso com outros clubes. A virada de ano chegou, e nenhuma contratação foi confirmada pelo clube até o segundo dia do ano.

Olha o Mirassol aí! Promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol anunciou dois reforços para a temporada de 2025. O clube do interior paulista fechou as contratações do meio-campista José Aldo e do atacante Guilherme Pato. Os dois foram revelados pelo Inter.