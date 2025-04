Em celebração aos 113 anos, Santos lança nova camisa 2 para a temporada

Em celebração ao aniversário de 113 anos, o Santos lançou nesta segunda-feira, em parceria com a Umbro, a camisa 2 da temporada de 2025, para estreitar os laços históricos do clube, dos anos 90 e 2000, com as atuais gerações, através da reimaginação de técnicas gráficas e estéticas modernas.

A tradição do uniforme listrado em branco e preto ganhou detalhes pixelados. A gola é em formato V, com acabamento em amarelo e os pixels com efeito quadriculado, dando um ar retrô ao modelo.

Ao longo da camisa e das faixas pretas, será possível notar a presença dos elementos pixelados, que também são vistos nas mangas. A estética ainda aparece na parte interna e traseira do uniforme, bem como nos números que serão impressos nos modelos.

"Para a camisa 2 desta temporada, decidimos misturar elementos do passado numa roupagem moderna e cheia de tecnologia. O modelo resgata o orgulho da história dos anos 90 e 2000 com elementos do futuro, falando com o torcedor de várias gerações. Sem dúvida nenhuma é uma camisa com história e presença, forte como o Santos Futebol Clube", disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, lembrou que a parceria com a Umbro começou em 1997 e prosseguiu até 2011, sendo retomada em 2018.

"Os resultados têm sido expressivos, com grande valorização para o clube e para a Umbro. Em 2002 e 2004, o Santos FC foi campeão brasileiro e, em 2011, foi tricampeão da Libertadores. É um bom sinal para essa temporada e para a estreia dos novos uniformes", comentou.

A camisa 2 tem pré-venda exclusiva nas lojas oficiais do clube, no site e no e-commerce da Umbro, a partir desta terça-feira (15).

Como acontece há alguns anos, será disponibilizada também a versão torcedor para as camisas do Peixe, com um preço inferior à versão das camisas de Jogador, e também com detalhes diferentes, como tecido, detalhes da manga, da barra da camisa e da parte interior das golas, nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.