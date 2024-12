Dono da SAF do Botafogo, John Textor revela quando irá começar busca por novo treinador

O Botafogo já sabe que o técnico Artur Jorge não seguirá no comando do clube em 2025. Dessa forma, a equipe carioca tem como um de seus principais focos a contratação de um novo treinador para a temporada. Dono da SAF do Glorioso, John Textor comunicou que ainda não começou a entrevistar candidatos para ocupar o cargo.

"O Botafogo continua com contrato com o seu atual treinador, e ainda não começamos a entrevistar candidatos para seu substituto. As primeiras entrevistas devem começar esta semana. Feliz Ano Novo para todos!", comunicou John Textor em suas redes sociais.

Artur Jorge assumiu o Botafogo em abril deste ano e comandou o clube carioca no inédito título da Copa Libertadores. Além disso, também levou o clube à conquista do Campeonato Brasileiro, torneio que o Glorioso não vencia há 29 anos.

O destino de Artur Jorge deve ser o Al-Rayyan, do Catar, que teria oferecido um contrato de dois anos e meio, de acordo com o jornal A Bola, de Portugal. O Glorioso deve receber 2,6 milhões de euros (R$ 16,8 milhões), que é a multa rescisória do treinador.

Além do treinador, o Botafogo sofreu com outras perdas. Gatito Fernández, Eduardo e Almada acertam com Cerro Porteño-PAR, Cruzeiro e Lyon-FRA, respectivamente. Enquanto Tchê Tchê, Marçal e Pablo não renovaram contrato. Por fim, Adryelson retornou ao Lyon após empréstimo.