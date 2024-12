Atlético-MG anuncia contratação de Gabriel Menino, do Palmeiras

O meio-campista Gabriel Menino foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Atlético-MG. O atleta de 24 anos foi envolvido na negociação com Paulinho e assinou vínculo com o Galo até o fim de 2028, com opção de extensão por mais um ano.

Além de Menino, o Atlético-MG também irá receber o meia Patrick, de 20 anos, na negociação com o Palmeiras. O atacante Paulinho foi anunciado mais cedo pelo Verdão, que pagou cerca de 18 milhões de euros (cerca de R$ 114,9 milhões na cotação atual) para contar com o jogador.

Antes de ser anunciado, o Menino utilizou as redes sociais para se despedir do Palmeiras. Ele agradeceu pelo período em que defendeu as cores do Verdão.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Menino se despede do Palmeiras depois de oito anos. O meia chegou ao Verdão em 2017 e teve passagens pelo sub-17 e sub-20, conquistando a Copa do Brasil sub-17, o Campeonato Brasileiro e dois Paulistas pelo sub-20.

Gabriel Menino ganhou sua primeira chance como profissional em 2020. Nessa temporada, foi a Cria da Academia com mais jogos. Pelo Verdão, disputou 245 jogos e conquistou 11 títulos, o que o faz ser o quarto jogador com mais taças pelo clube.