NBA: briga generalizada tem golpe, jogadores no chão e seis expulsões

Uma briga generalizada entre jogadores tomou conta da quadra do Toyata Center na reta final da vitória do Miami Heat sobre o Houston Rockets por 104 a 100, na noite do último domingo (29), pela NBA.

O que aconteceu

Tudo começou com um bate-boca entre Tyler Herro (Heat) e Amen Thompson (Rockets) na reta final do último quarto. A discussão cresceu até que Thompson deu um golpe e jogou Herro no chão. Ele também foi empurrado ao solo.

Jogadores das duas equipes começaram a trocar empurrões. Alguns deles, como Terry Rozier (Heat) e Jalen Green (Rockets), chegaram a se jogar no chão, em cima dos outros atletas já caídos.

A confusão durou alguns segundos até que os ânimos foram acalmados. A arbitragem, então, deu o veredito: Herro, Rozier, Thompson e Green foram os jogadores expulsos. O técnico Ime Udoka e o assistente Ben Sullivan, ambos dos Rockets, também foram mandados mais cedo para fora.

O jogo ainda teve outra expulsão mais cedo. Fred VanVleet, dos Rockets, se irritou com uma marcação de violação de tempo para repor a bola em jogo em um lateral. Ele ponderou que havia pedido tempo antes do tempo estourar. Durante a reclamação, o atleta trombou com o árbitro, que o expulsou.

Esta é a segunda confusão generalizada na NBA em menos de uma semana. Na última sexta-feira (27), jogadores de Dallas Mavericks e Phoenix Suns se desentenderam e três deles foram expulsos.