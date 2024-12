Apodi, Jô, Luan, Hernane... As contratações do 'lado B' do mercado da bola

Oscar no São Paulo, Facundo Torres no Palmeiras, Gabigol no Cruzeiro... As principais equipes do país já estão se mexendo para a temporada de 2025 ao negociar com grandes nomes do cenário nacional e internacional. Há, no entanto, figurões do futebol assinando com clubes de menor expressão.

O UOL fez um compilado do "lado B" do mercado da bola e traz, abaixo, algumas contratações de peso anunciadas por times das divisões inferiores. Os nomes vão desde o lateral Apodi no Brasiliense ao atacante Jô no Itabirito.

O lado B do mercado

Goleiros

Felipe Alves, ex-São Paulo: Noroeste

Felipe Garcia, ex-Santos: ABC

Fernando Henrique, ex-Fluminense: Noroeste

Rafael Santos, ex-Corinthians: Portuguesa

Laterais

Apodi, ex-Goiás: Brasiliense

Moacir, ex-Corinthians: Taubaté

Patric, ex-Atlético-MG: Itabirito

Victor Ferraz, ex-Santos: Serra Branca-PB

Zagueiros

Anderson Salles, ex-Vasco: Cianorte

Leandro Amaro, ex-Palmeiras: Central-PE

Rafael Vaz, ex-Vasco: Goiânia

Wallace, ex-Corinthians: Londrina

Meio-campistas

Bernardo, ex-Vasco: Democrata-GV

Bruno Silva, ex-Botafogo: Rio Branco-ES

Fabricio Oya, ex-Corinthians: Santo André

Rafael Longuine, ex-Santos: Brasiliense

Robinho, ex-Palmeiras: Brusque

Xavier, ex-Corinthians: Azuriz

Atacantes

Giva, ex-Santos: América-RN

Hernane, ex-Flamengo: Nacional-AM

Jonathan Cafu, ex-Corinthians: Botafogo-SP

Jô, ex-Corinthians: Itabirito

Kayke, ex-Flamengo: Figueirense

Kelvin, ex-Palmeiras: Volta Redonda

Léo Jabá, ex-Corinthians: São Bernardo

Leandro Pereira, ex-Palmeiras: Paraná

Luan, ex-Palmeiras: Itabirito

Matheus Mathias, ex-Corinthians: Fluminense-PI

Nixon, ex-Flamengo: Carmópolis

Pedro Rocha, ex-Grêmio: Remo

Silvinho, ex-São Paulo: Botafogo-SP

Técnicos

Gilson Kleina, ex-Palmeiras: Santo André