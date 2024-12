Grêmio confirma as saídas de Rodrigo Caio, Reinaldo e Diego Costa

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira as saídas de Rodrigo Caio, Reinaldo, Diego Costa e dos goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig. Os vínculos dos atletas chegam ao fim nesta terça-feira, e o Tricolor Gaúcho optou por não renová-los.

O lateral esquerdo Reinaldo já havia anunciado a própria saída por meio das redes sociais. O defensor publicou um texto em seu perfil no Instagram comunicando o fim do casamento com o Tricolor. O jogador de 35 anos anotou nove gols e 10 assistências em 94 jogos com a camisa do time gaúcho.

O Grêmio comunica o término de contrato dos atletas Rafael Cabral, Felipe Scheibig, Rodrigo Caio, Reinaldo, Soteldo e Diego Costa. O Tricolor agradece o empenho e o comprometimento de cada um e deseja sucesso nos próximos desafios. Leia mais em: https://t.co/rcp9wcy6Dh pic.twitter.com/WBshyDjKAY ? Grêmio FBPA (@Gremio) December 30, 2024

Contratado em junho deste ano, o zagueiro Rodrigo Caio não conseguiu se destacar pelo Grêmio. O defensor disputou apenas cinco jogos, sendo quatro como titular. Assim como Reinaldo, o atleta de 31 anos se despediu do clube pelo Instagram: "Muito obrigado, Grêmio, foi uma honra vestir essa camisa de tantas glórias. Sucesso sempre!".

O atacante Diego Costa também teve uma passagem apagada pelo Grêmio. Contratado em fevereiro deste ano, o experiente jogador foi importante no título do Campeonato Gaúcho e teve um bom início. Porém, ele caiu de produção ao longo da temporada, tendo marcado apenas um gol no Brasileirão e na Libertadores. Ao todo, o atleta de 36 anos anotou oito gols e cinco assistências em 26 jogos.

Contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro, o goleiro Rafael Cabral entrou em campo apenas seis vezes na temporada. O atleta teve que brigar pela posição com o argentino Marchesín, titular absoluto da equipe. Já Felipe Scheibig estava no Grêmio desde 2022, com apenas dois jogos disputados.