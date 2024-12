Roubo milionário intriga empresa que fornece gramado do Allianz Parque

A SoccerGrass, empresa fornecedora do campo do Allianz Parque, afirma que teve um prejuízo milionário na última semana após uma invasão em seu depósito.

Caso de polícia

Uma grande quantidade de grama sintética foi furtada na madrugada da última segunda-feira (23), segundo informou a empresa. O valor de mercado dos cerca de 8 mil m² de material é de cerca de R$ 1,3 milhão. A quantidade é praticamente do tamanho do campo do estádio do Palmeiras.

Os ladrões usaram três caminhões para invadir o depósito localizado na zona sul de São Paulo, e o crime durou quatro horas. A grama seria instalada no CT de Legado da Fifa em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Um boletim de ocorrência foi registrado e, até o momento, não houve qualquer novidade das investigações, tanto policial quanto interna da empresa. A firma teve acesso às imagens de segurança da rua, mas não tem monitoramento dentro da fábrica.

A SoccerGrass oferece uma bonificação para quem tiver alguma pista sobre o paradeiro da grama. A empresa entende que os criminosos sabem para quem vender e calcularam minuciosamente o plano. A notícia foi publicada inicialmente pela ESPN.

A tranquilidade para entrar e sair do depósito chamou a atenção segundo imagens de câmeras de segurança obtidas pelo UOL. Nelas dá para ver a tranquilidade que os supostos ladrões descem, abrem o portão e estacionam o caminhão.

A companhia foi constituída há 30 anos e nunca lidou com uma situação assim. Não havia seguro para o material.