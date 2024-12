Férias? Palacios treina no CT da base e faz amizade com promessas do Corinthians

O lateral esquerdo Diego Palacios abriu mão de suas férias para iniciar 2025 na melhor condição física possível. O atleta, que lesionou gravemente o joelho na última temporada, vem treinando no CT da base do Corinthians durante o período de recesso. O equatoriano, inclusive, interage com algumas promessas do Timão, que estão se preparando para a disputa da Copinha.

"Eu e o Caipira (lateral direito) somos os que mais tem resenha com o Palacios. Um cara do bem, super gente boa, sempre quando fomos ao profissional ele nos tratou bem. E quando ele vem aqui, brincamos, a gente dá uma resenhada. Ele vem aqui tratar, né, estava machucado e é isso", comentou Luiz Gustavo Bahia, volante da equipe sub-20, na última sexta-feira.

A expectativa é que Palacios esteja apto para o começo do Campeonato Paulista. A estreia do Corinthians está marcada para o final de semana do dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Palacios se machucou em seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians, contra o São Bernardo, no final de janeiro. Na ocasião, o clube alegou que o equatoriano sentiu uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo.

Após meses de recuperação, o atleta chegou a ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, no dia 11 de junho. Porém, após sofrer um trauma durante um treinamento, o clube optou por realizar a artroscopia no joelho esquerdo de Palacios, buscando corrigir a lesão crônica.

Palacios veio do Los Angeles FC em janeiro e assinou contrato com o Corinthians válido até final de 2027. Para 2025, o atleta terá a concorrência de Matheus Bidu, que terminou a última temporada em alta com o técnico Ramón Díaz.