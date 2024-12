Tchê Tchê sai, mas dívida do Botafogo com São Paulo ainda gera briga

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meio-campista Tchê Tchê deixou o Botafogo, mas a briga judicial envolvendo o São Paulo e uma dívida alvinegra ainda permanece.

O que aconteceu

Os dois clubes brigam na Justiça. O São Paulo cobra um valor ao Botafogo pela transferência do jogador, em abril de 2022.

O Tricolor paulista alega que a dívida alvinegra estaria em R$ 3,8 milhões.

O contrato envolveu a aquisição definitiva do vínculo desportivo e 70% dos direitos econômicos do jogador pelo Botafogo.

Na Justiça do Rio, o Botafogo entrou com embargo à execução da dívida.

As partes aguardam uma manifestação da Justiça sobre o caso e não há caminho para acordo até o momento.

Tchê Tchê está indo para o Vasco e terminou a temporada como reserva no Botafogo — que não renovou o contrato dele.

Como foi a transação inicial

Valor Principal: R$ 4,8 milhões

Cronograma de Pagamentos:

R$ 2,2 milhões até 25 de agosto de 2022.

R$ 1,3 milhão até 25 de abril de 2023.

R$ 1,3 milhão até 25 de setembro de 2023.

Bônus por metas de desempenho: US$ 250 mil por temporada, caso o jogador fosse titular em 60% dos jogos do Botafogo. Os bônus seriam pagos em parcelas, com vencimentos específicos em 20 de fevereiro, 20 de maio e 20 de agosto de cada ano.

Um termo aditivo

Em 31 de janeiro de 2023, Botafogo e São Paulo assinaram um aditivo para compensar parte dos valores devidos, por causa do interesse tricolor no empréstimo do atacante Erison.

Ainda havia parcelas do acordo original a vencer.

Mas, mesmo depois do aditivo, o Botafogo não cumpriu os pagamentos. O São Paulo, então acionou a Justiça.

O São Paulo entende que, ao todo, o Botafogo precisa pagar R$ 3,8 milhões, considerando juros e correção monetária — até março de 2024.

A contestação jurídica do Botafogo

O Botafogo entrou com embargo à execução da dívida e contesta os valores cobrados pelo São Paulo. O clube alega que o aditivo não é válido porque não teve a assinatura de Tchê Tchê.

Além disso, o time carioca disse que o cálculo dos juros e da correção feito pelo São Paulo está acima do que deveria (R$ 23 mil a mais).

Com isso, o Botafogo alega que o pedido de execução da dívida por parte do São Paulo é nulo.