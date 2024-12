Sensação do UFC, Carlos Prates mira luta contra ex-campeão dos meio-médios: "Em breve"

Um dos lutadores mais promissores do MMA, Carlos Prates, ao que parece, visa acelerar seu desenvolvimento no UFC. Na atual temporada, o brasileiro venceu as quatro lutas que disputou e, com o nocaute aplicado em Neil Magny, em novembro, em Las Vegas (EUA), passou a integrar o top-15 dos meio-médios (77 kg). Empolgado com o atual momento na carreira, o atleta colocou um ex-campeão da categoria em seu radar.

Através da ferramenta 'Stories' em sua conta oficial no 'Instagram', Prates compartilhou a publicação do perfil 'IfOnlyMMA', que projetou um possível duelo entre ele e Leon Edwards, e aprovou a sugestão, escrevendo 'Em breve'. Vale pontuar que o britânico é um striker de alto nível e integra a elite da divisão há anos, mas vem de dura derrota para Belal Muhammad, perdendo o título e a sequência invicta de 13 lutas.

Já o brasileiro estreou no UFC em 2024 e impressionou tanto em ação, que faturou quatro bônus de 'Performance da Noite' por conta de seus nocautes e foi apontado por parte da comunidade do MMA como a revelação do ano. Justamente por isso, Prates, 13º colocado no ranking da divisão, se mostra confiante de que tem o que é preciso para não só encarar Edwards de igual para igual, como também vencê-lo.

Próxima luta

No momento, ainda não se sabe quem Carlos Prates irá enfrentar nos meio-médios do UFC. De qualquer forma, o brasileiro já expressou o interesse em medir forças com Geoff Neal, Jack Della Maddalena e agora Leon Edwards.

Registro de Prates no MMA

Contratado pelo UFC via Contender Series, em 2023, Carlos Prates, de 31 anos, é mais um representante da nova safra do Brasil no MMA e integra os meio-médios. Atualmente, o representante da equipe 'The Fighting Nerds' é o 13º colocado no ranking da categoria. No esporte desde 2012, o atleta possui um cartel composto por 21 vitórias, sendo 19 pela via rápida (16 por nocaute e três por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Li Jingliang e Neil Magny.