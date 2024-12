São Paulo prepara saídas e abre espaço na folha para chegada de reforços

O São Paulo tem movimentado o mercado da bola. Além de oficializar a contratação de Oscar, o Tricolor trabalha nos nos bastidores para se desfazer de jogadores e abrir espaço para novos reforços.

Em dificuldades financeiras, o clube não reúne condições de fazer grandes investimentos para contratar jogadores. O São Paulo, ainda, irá precisar seguir um teto orçamentário estipulado pelo FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), projeto criado em parceria com a Galápagos Capital.

Portanto, para trazer novas peças ao elenco comandado por Luis Zubeldía, o Tricolor precisa negociar atletas e, desta forma, abrir espaço na folha salarial. E é justamente o que o clube busca fazer nesta janela.

O São Paulo prepara, para os próximos dias, a saída de pelo menos cinco jogadores do atual plantel. O primeiro deles é o ala britânico Jamal Lewis, que deve ser devolvido ao Newcastle.

Além de Jamal, o meio-campistas Rodrigo Nestor e Michel Araújo negociam com o Bahia e podem deixar a equipe. O argentino Giuliano Galoppo tem acerto encaminhado com o Santos, enquanto Wellington Rato está com negociações avançadas para se transferir ao Vitória, time comandado por Thiago Carpini.

O São Paulo, com esta prática, perde um pouco da profundidade de seu elenco, mas ganha fôlego para trazer reforços de peso, como Oscar. Os vencimentos do meia, inclusive, serão divididos com a patrocinadora máster, Superbet.

E pode não parar por aí. A diretoria tricolor mira a contratação do lateral esquerdo Wendell, do Porto, e oferece para os portugueses uma troca envolvendo o jovem Moreira.

Os dirigentes do São Paulo já haviam avisado que, para reforçar o time em 2025, precisariam de saídas. Com Oscar e perto de Wendell, o clube ainda mira um lateral direito e, possivelmente, um atacante de velocidade pelos lados.