Porto x Boa Vista: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Português

Neste sábado, às 17h30 (de Brasília), Porto e Boa Vista se enfrentam no Estádio do Dragão, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Português.

Onde assistir

A partida terá transmissão da plataforma da ESPN 4, na TV aberta, e da plataforma de streaming Disney+

Posição na tabela

Porto: 37 pontos em 15 jogos (3ª colocação no início da rodada)



Boa Vista: 12 pontos em 15 jogos (16ª colocação no início da rodada)

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Nehuen Pérez, Otávio e Galeno; Eustáquio e Nico; Vieira,port Namaso e Pepê; Samu



Técnico: Vítor Bruno

Boa Vista: Dutra; Miguel, Abascal, Ferreira, Onyemaechi; Perez, Vukótico; Agra, Reisinho, Barros; Namora



Técnico: Cristiano Bacci

Arbitragem

A partida será apitada por João Gonçalves, com o auxilio de João Bessa Silva e Ângelo Carneiro. João Pinheiro e Luciano Maia serão os responsáveis pelo VAR.