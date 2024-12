Palmeiras tem ano de altos e baixos, mas chega à 5ª temporada seguida com pelo menos um título vencido

O Palmeiras passou longe de fazer um grande ano em 2024 e ficou devendo em termos de desempenho. Mesmo com um ano de altos e baixos, o Verdão conquistou pelo menos um título, que foi o Campeonato Paulista.

Com isso, o Verdão Palmeiras completou cinco temporadas seguidas levantando pelo menos uma taça no ano, igualando ao recorde obtido entre os anos de 1932 e 1936, quando ainda era Palestra Itália. Desde 2020, o Alviverde faturou 11 títulos.

Em 2020, venceu o Paulista, Libertadores e Copa do Brasil, no ano seguinte faturou o bi da Libertadores em 2021, enquanto em 2022 levou mais três taças: Recopa Sul-Americana, Paulista e Brasileiro. No ano de 2023, ficou com a Supercopa do Brasil, Paulista e Brasileiro em 2023.

Por fim, neste ano, conquistou o Paulista ao vencer o Santos na final. O Verdão perdeu o jogo de ida, por 1 a 0, na Vila Belmiro, o que foi sua primeira derrota no Estadual. Depois, venceu por 2 a 0, no Allianz Parque e faturou o tri. Antes disso, o Verdão disputou a Supercopa Rei, contra o São Paulo, mas ficou com o vice-campeonato, após vitória do Tricolor nos pênaltis, no Mineirão.

Em agosto, o Palmeiras teve duros golpes. Primeiro caiu fora da Copa do Brasil nas oitavas de final. No primeiro jogo, o Alviverde foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo, venceu o jogo de volta, por 1 a 0, mas o resultado foi insuficiente. Dias depois, foi eliminado da Libertadores, pelo Botafogo, na mesma fase, com derrota por 2 a 1 no jogo de ida e empate por 2 a 2 na volta.

Durante a disputa do Campeonato Brasileiro, o Verdão oscilou, mas se manteve no G4 por x rodadas. A equipe comandada por Abel Ferreira ficou na liderança por apenas uma rodada, na 35ª, mas logo perdeu a ponta depois de derrota para o Botafogo em confronto direto. Ainda, chegou à 38ª rodada com chance de título, mas precisava de uma combinação de resultados e não dependia só de si.

Após o fim da temporada, o elenco do Palmeiras recebeu férias e se reapresenta na Academia de Futebol no dia 6 de janeiro para se preparar para o Campeonato Paulista. A equipe estreia na competição no dia 15, contra a Portuguesa. Na pré-temporada, o Verdão já tem uma novidade no elenco: o atacante Facundo Torres, anunciado como reforço.