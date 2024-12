Joe Rogan questiona futuro de McGregor no UFC após condenação por agressão sexual

Em novembro, na Irlanda, Conor McGregor se envolveu em mais uma polêmica em sua vida pessoal e que chocou o mundo. O ex-campeão do UFC foi declarado culpado pelo júri no caso de agressão sexual contra Nikita Hand, ocorrido em 2018. Portanto, como 'The Notorious' lutou pela última vez em 2021 e protagonizou um novo episódio controverso, Joe Rogan, comentarista oficial da companhia, questionou o futuro do mesmo no octógono.

Em seu podcast oficial 'The Joe Rogan Experience', se mostrou pessimista quanto a uma possível volta de McGregor aos esportes de combate. É bem verdade que o ex-campeão do UFC garantiu que, apesar da condenação por agressão sexual, irá protagonizar um retorno triunfal à companhia em 2025.

Contudo, Rogan frisou que a rotina extravagante do irlandês, pouco usual e não recomendada para um atleta profissional, cobrou seu preço. Vale pontuar que, de fato, Conor é presença constante em festas. Mas, de acordo com Joe, 'Notorious' chegou a um estado preocupante em âmbito pessoal e profissional não só por gostar da vida noturna, como também devido aos danos cerebrais sofridos em treino e em combate.

"Não sei se Conor lutará novamente. Não sei os detalhes reais desse caso. Eu sei a versão dele, a versão dela e o que aconteceu no tribunal. Mas a realidade é que esse cara está festejando e muito. Ele falou sobre isso no processo judicial, sobre cocaína. Mas acho que há outra questão para falar, aquela em que muitos lutadores sofreram uma quantidade significativa de danos em suas carreiras. Já vimos Conor ser espancado e nocauteado, as filmagens de sparring dele. Ele treina com boxeadores profissionais, lutadores de elite e é muito atingido na cabeça. Muitos lutadores, especialmente no final de carreira, recorrem às drogas", declarou Rogan.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.