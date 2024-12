Bia Haddad começa temporada com cãibras e derrota para #175 do mundo

A temporada de 2025 do tênis já começou com a United Cup, nesta sexta-feira, e a jornada não foi das melhores para Beatriz Haddad Maia. A brasileira, atual #17 do mundo, estreou na competição contra a chinesa Xinyu Gao (#175) e esteve perto da vitória contra uma rival que tinha a perna direita enfaixada e às vezes não se movimentava normalmente, mas acabou perdendo de virada. Depois de abrir 4/3 e saque no terceiro set, Bia teve cãibras, precisou sacar por baixo em alguns momentos e acabou superada por 5/7, 6/4 e 7/5.

Foi o primeiro jogo de Bia na temporada, e é a estreia do Brasil na competição deste ano. O segundo jogo do confronto com a China terá Thiago Monteiro (#109) contra Zhizhen Zhang (#45). O cearense precisa vencer para manter o time do capitão Rafael Paciaroni com chances no confronto. Se isso acontecer, um jogo de duplas mistas decidirá o time vencedor. O Brasil tem Rafael Matos e Luisa Stefani, enquanto a China, que está desfalcada da número 5 do mundo, Qinwen Zheng, está escalada por enquanto com Zhizhen Zhang e Shuai Zhang, que é a atual número 27 do mundo no ranking de duplas.

Brasil e China estão no Grupo E, jogado em Perth, na Austrália, junto com a Alemanha, que está escalada com Alexander Zverev, Daniel Masur, Tim Puetz, Laura Siegemund, Lena Papadakis e Vivian Heisen. Brasil e Alemanha duelarão no domingo.

Avançam às quartas de final os campeões de cada grupo, além do segundo melhor colocado em cada sede da competição. Perth, que recebe o grupo do Brasil, também sedia os Grupos A (EUA, Canadá e Croácia) e C (Grécia, Cazaquistão e Espanha).