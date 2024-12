Mesmo com Caio Paulista, Vanderlan fez em 2024 a temporada com mais jogos profissionais pelo Palmeiras

Cada temporada que passa, Vanderlan vem conquistando mais espaço no elenco profissional do Palmeiras. Mesmo com a chegada de Caio Paulista no início do ano, o que aumentaria a concorrência na lateral-esquerda, a Cria da Academia fez em 2024 seu ano com mais partidas pelo time principal, foram 35 no total.

Além de Caio Paulista, Vanderlan enfrenta a concorrência de Piquerez na lateral. Inclusive, o uruguaio é o titular da equipe, entretanto, sofreu uma grave lesão no joelho em julho e precisou passar por cirurgia, o que fez com que perdesse o restante da temporada.

Assim, Vanderlan assumiu a posição de titular de Piquerez, mas não teve grandes atuações e acabou perdendo a vaga para Caio Paulista. O ex-jogador do São Paulo começou bem e recebeu elogios da torcida palmeirense, mas foi caindo de produção e terminou o ano como reserva do próprio Vanderlan, que recuperou a posição.

No total, ele soma 86 partidas pelo profissional do Palmeiras, com um gol marcado. Em setembro, ele renovou seu contrato com o Verdão até dezembro de 2028.

Unidos do Vanderlan respondendo aos comentários de vocês: NOTA DEZ! Separamos alguns recados da #FamíliaPalmeiras pra #CriaDaAcademia e essa resenha tá boa demais!

O lateral esquerdo chegou nas categorias de base do Palmeiras em 2017 para atuar pela equipe sub-15. Como profissional, a partir de 2020, participou do bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), do bicampeonato brasileiro (2022 e 2023), da Supercopa do Brasil (2023) e do tricampeonato Paulista (2022, 2023 e 2024).

Atualmente, Vanderlan está aproveitando seu período de férias. Ele se reapresenta com o elenco do Palmeiras para iniciar a pré-temporada de 2025 no começo de janeiro. O primeiro compromisso da equipe na temporada será dia 15 do mesmo mês, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

Veja quantos jogos Vanderlan disputou por temporada no Palmeiras

2020 - 2 partidas

2021 - 7

2022 - 16

2023 - 26

2024 - 35