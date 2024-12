Matheus Cunha soma mais participações em gols do que jogos nas últimas dez rodadas do Inglês

O atacante brasileiro Matheus Cunha foi o herói do Wolverhampton na vitória sobre o Manchester United, por 2 a 0, nesta quinta-feira. Com um gol e uma assistência, ele chegou a 11 participações em gols nas últimas dez rodadas do Campeonato Inglês, de acordo com o Sofascore.

Assim, o brasileiro de 25 anos possui mais participações diretas em gols do que jogos neste período da competição. Ao todo, o atacante soma dez gols e quatro assistências em 18 jogos disputados no Inglês.

Matheus Cunha nas últimas 10 rodadas da Premier League: ? 10 jogos

? 7 gols (!)

? 4 assistências

? 11 participações em gols (!)

? 82 mins p/ participar de gol (!)

? 23 passes decisivos (!)

? 7 grandes chances criadas (!)

? 55 bolas recuperadas (!)

? Nota Sofascore 7.89... pic.twitter.com/4Xg73A3HP0 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 26, 2024

Além disso, o jogador, convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira, precisou de apenas 82 minutos para participar de um gol no período. Ele também deu 23 passes decisivos, criou sete grandes chances e recuperou 55 bolas.

Contra o United, Matheus Cunha abriu o placar para o Wolverhampton com um gol olímpico aos 13 minutos do segundo tempo. Aos 45, ele acionou Hwang para ampliar o marcador e decretar a vitória do Wolves.

O brasileiro volta a campo pelo Wolverhampton no domingo, às 12h (de Brasília), contra o Tottenham, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Matheus Cunha ocupa a 17ª posição na tabela, com 14 pontos.