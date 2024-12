Salah marca de novo, Liverpool vira sobre Leicester e dispara na liderança

Nesta quinta-feira, para fechar o Boxing Day, o líder Liverpool recebeu o Leicester City, em Anfield, e venceu de virada por 3 a 1. O jogo foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês e contou com gols de Ayew, para os visitantes, e de Gakpo, Curtis Jones e Salah, a favor dos donos da casa.

Desta maneira, o Liverpool, agora com 42 pontos, viu sua vantagem na ponta do Campeonato Inglês aumentar. Isso porque, mais cedo, o Chelsea (2º com 35 unidades) foi derrotado pelo Fulham, em pleno Stamford Bridge. O Arsenal ainda entra em campo na rodada e pode assumir a vice-liderança, ao atingir 36 pontos em caso de triunfo diante do Ipswich Town.

Por sua vez, o Leicester seguiu na zona de rebaixamento e com alerta ligado. O time, atualmente na 18ª posição, tem 14 pontos, um a menos que o Wolverhampton, primeira equipe fora da degola.

Para finalizar o ano de 2024, os dois times entram em campo pela 19ª rodada do Inglês. No próximo domingo (29), o Liverpool visita o West Ham, às 14h15 (de Brasília). Já o Leicester, no mesmo dia, às 11h30, recebe o irregular Manchester City, de Pep Guardiola.

Os gols

O Leicester inaugurou o marcador aos 6 minutos do primeiro tempo, quando conseguiu subir ao ataque pela primeira vez. Pela esquerda, Mavididi avançou e cruzou rasteiro para Ayew, que estava dentro da grande área. Ao receber, o jogador girou para cima de Robertson e finalizou, de perna direita, no canto inferior direito de Alisson, que não alcançou.

O empate do Liverpool saiu nos acréscimos da etapa inicial, aos 46 minutos. Mac Allister passou para Cody Gakpo, que, de fora da área, finalizou de perna direita, colocado, no canto esquerdo de Stolarczyk, goleiro dos visitantes.

No início da etapa complementar, aos 3 minutos, os Reds viraram. A equipe mandante rapidamente recuperou a posse de bola dentro da área do Leicester e Salah passou para Mac Allister. O argentino, camisa 10, cruzou rasteiro e Curtis Jones, livre de marcação, completou para o fundo das redes.

Para fechar a conta, aos 37 minutos o Liverpool anotou seu terceiro gol na partida. Gakpo lançou para Salah, que avançou pela esquerda, invadiu a área e finalizou de canhota no canto inferior direito de Stolarczyk.