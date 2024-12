Como ator Ney Latorraca inspirou bordão de narrador na NBA

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O ator Ney Latorraca, que morreu na manhã desta quinta-feira (26) aos 80 anos, se tornou um nome falado nas transmissões da NBA, liga de basquete dos Estados Unidos, por conta do narrador Rômulo Mendonça.

A causa da morte foi uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata, com o qual foi diagnosticado em 2019.

O que aconteceu

O nome do ator passou a ser utilizado por Rômulo Mendonça e caiu nas graças dos torcedores. O narrador conta que Ney Latorraca virou uma espécie de bordão por acaso.

Mendonça revelou ainda ter recebido uma mensagem do próprio ator. Ele tomou ciência através de Marcus Alvisi, diretor de teatro do Rio de Janeiro que é fã de NBA e amigo de Rômulo.

"Foi extremamente [espontâneo]. O [bordão] mais nonsense, o mais insano, certamente, a ponto do Ney Latorraca mandar mensagem para mim. (...) É uma expressão, primeiramente, de uma força muito grande, é muito bom gritar. Disparado, é o mais psicodélico, surreal", começou, em um papo no "Chuá Cast", publicado no YouTube em dezembro do ano passado.

A referência ao ator surgiu por conta de Barbosa, personagem interpretado por ele em "TV Pirata".O programa humorístico foi ao ar na TV Globo entre 1988 e 1992.

Foi em um jogo que Eduardo Agra estava comentando. Era um jogo do Bucks não lembro contra quem, e o Agra estava com a mania de repetir tudo que eu falava, a última palavra. Aí, lembrei de um personagem que gosto muito que era da TV Pirata, o Barbosa, interpretado pelo Ney Latorraca. O Barbosa, a pessoa falava: 'Está tudo bem?', e ele falava: 'Bem'. Não tinha comunicação com o Barbosa. Tinha até um talkshow em que o Barbosa repetia o convidado... TV Pirata era maravilhoso