Com elenco profissional nos EUA, Flamengo define lista de atletas que disputarão o início do Carioca

Com parte do elenco profissional em pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo definiu o grupo de atletas que disputará o início do Campeonato Carioca de 2025. Nas primeiras rodadas do estadual, o Rubro-Negro será representado por vários jogadores da categoria sub-20. Confira a lista completa, de acordo com o ge.

O atacante Carlinhos, o meia Lorran, o zagueiro Cleiton e o goleiro Dyogo Alves são os quatro jogadores do elenco profissional que permaneceram no Brasil para a disputa do Carioca, uma vez que receberam férias de forma antecipada. Já os demais atletas do time principal se reapresentarão apenas no dia oito de janeiro.

O Flamengo fará a primeira parte de sua pré-temporada em Gainesville, na Florida, e treinará nas instalações atléticas de uma grande universidade da Florida, reconhecida por sua excelência acadêmica e forte nível esportivo, contando com uma infraestrutura de alto nível para treinamentos.

Após isso, o Flamengo descerá para Miami, no sul da Florida, para enfrentar o São Paulo, em um jogo amistoso. Esta, portanto, será a terceira vez do Rubro Negro no torneio da Florida Cup, o FC Series, que celebrará em janeiro os dez anos de sua primeira edição.

Confira a lista completa do Flamengo para o início do Campeonato Carioca

Goleiros: Dyogo Alves (2004), Lucas Furtado (2004), Andrew (2007) e Eduardo Jung (2007).

Laterais-direitos: Lucyan (2006) e Daniel Sales (2006).

Laterais-esquerdos: José Welinton (2004), João Carbone (2005) e Ainoã (2005).

Zagueiros: Cleiton (2003), Felipe Vieira (2005), Iago (2005) e Da Mata (2006).

Volantes: Daniel Rogério (2005), Rayan Lucas (2005), Fabiano (2005), Caio Garcia (2004) e João Victor (2005).

Meias: Rafael (2005), Guilherme (2006) e Lorran (2006).

Atacantes: Thiaguinho (2001), Felipe Teresa (2006), Wallace Yan (2005), Shola (2005), Felipe (2006) e Carlinhos (1997).