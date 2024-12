Oscar revela mensagens de Lucas e projeta "grandes títulos" no São Paulo

Na última terça-feira (24), o São Paulo anunciou a contratação de Oscar. O meio-campista, revelado na base Tricolor, comentou que recebeu mensagens de Lucas antes de sua contratação e falou a respeito da Copa Libertadores.

"O Lucas mandou mensagem, queria saber se ia dar certo ou não. Então, ele ficava mandando mensagens. Tem o Luiz Gustavo que joguei junto na Seleção. Várias pessoas muito felizes que jogaram muito comigo porque estou de volta ao São Paulo. Espero fazer uma grande dupla com o Lucas, a gente fez grande dupla na base e agora esperamos retribuir no profissional", começou, à SPFCPlay.

"Sei o quanto é importante a Libertadores ao São Paulo, então espero fazer uma Libertadores e chegar o mais longe possível. Começar bem o ano para chegar forte", complementou.

Oscar também disse a respeito do carinho do torcedor e afirmou que foi fundamental para o seu retorno. O jogador, em 2010, deixou o São Paulo de maneira conturbada para acertar sua ida ao Internacional.

"Foi uma coisa muito especial. Sempre tive carinho com o torcedor por mais que joguei muito pouco no profissional, sempre teve esse carinho por ter sido criado aqui. Agora, na minha volta, o carinho foi maior e todos falavam 'volta, por favor'. Isso foi muito especial, ainda bem que deu certo", pontuou.

O meio-campista também comentou sua última temporada na China, pelo Shangai Port. Além disso, projetou uma nova passagem com muita ambição e "máximo" de comprometimento.

"O último ano foi um dos meus melhores anos em Shangai. Mais de 30 assistências, 16 gols. Estou em uma fase boa, tanto técnica quanto fisicamente. Então, espero chegar aqui no São Paulo e ajudar o máximo que eu posso a conquistar grandes títulos e fazer grandes jogos", cravou.

Sua melhor temporada foi justamente a última, em 2024. Ele concedeu incríveis 29 passes para gol em 39 jogos. Isso além dos 16 gols marcados. Até então, sua melhor época havia sido 2018, quando também estufou as redes 16 vezes e deu 18 assistências.

O jogador, que estava atuando no futebol chinês, acertou um acordo com o Tricolor Paulista pelas próximas três temporadas, até 2027. Inicialmente, o meia e sua família teriam descartado uma volta ao futebol brasileiro, mas depois teriam mudado de ideia. O São Paulo irá arcar com todo o salário e valores do jogador de 33 anos, sem qualquer tipo de ajuda de um investidor ou patrocinador.