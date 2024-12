Os cinco momentos mais decepcionantes do Fluminense em 2024

O ano do Fluminense definitivamente não foi bom. O Tricolor Carioca lutou para não cair no Campeonato Brasileiro durante toda a temporada e ainda perdeu peças consideradas importantes no meio do caminho. A Gazeta Esportiva listou os cinco momentos mais decepcionantes do Flu em 2024, veja abaixo:

1 - A demissão de Fernando Diniz

Técnico campeão da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana com o Fluminense, Fernando Diniz teve um início de Brasileirão péssimo e foi demitido pela diretoria do clube. Um baque importante no elenco, que foi montado e pensado para o estilo de jogo do treinador até então.

Lucas Merçon / Fluminense

2 - Rescisão polêmica de Marcelo

Ídolo do Fluminense e outro campeão da Copa Libertadores de 2023, o lateral Marcelo rescindiu seu contrato com o clube após uma situação polêmica com o técnico Mano Menezes antes de uma substituição. Segundo o treinador, o episódio foi a gota d'água após outros momentos internos com o jogador.

Marcelo Gonçalves / FFC

3 - A luta constante para não cair

De campeão da Libertadores e da Recopa, para candidato ao rebaixamento à Série B, assim foi o ano de 2024 do Fluminense. A equipe conseguiu se livrar do descenso apenas na última rodada, com uma vitória heroica diante do Palmeiras no Allianz Parque.

Marcelo Gonçalves / Fluminense

4 - Eliminação para o Galo na Libertadores

Após passar pelo Grêmio nos pênaltis, o Fluminense enfrentou o Atlético-MG nas quartas da Libertadores. O Tricolor chegou a vencer o jogo de ida por 1 a 0, mas depois foi derrotado por 2 a 0 em Belo Horizonte e adeus à competição.

Lucas Merçon / Fluminense

5 - Eliminação para o Juventude na Copa do Brasil

Mesmo tendo um elenco considerado superior ao do Juventude, o Fluminense foi eliminado pelos gaúchos nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de volta, o Time de Guerreiros precisava vencer por pelo menos um gol de diferença para continuar vivo, mas viu o Jaconero segurar um empate em 2 a 2 e garantir sua classificação em pleno Maracanã.

Marcelo Gonçalves e Marina Garcia / Fluminense