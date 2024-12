Corinthians: por que a Fiel vai ficar sem presente de Natal esse ano

Do UOL, em São Paulo

A Fiel Torcida vai passar o Natal sem novidades no mercado da bola neste ano, mas isso faz parte do planejamento para a próxima temporada.

O que aconteceu

O Corinthians adota cautela no planejamento do elenco para 2025. Enquanto o mercado para outras equipes paulistas está aquecido, o Timão tem os pés no chão sobre novas contratações.

Isso porque a janela do meio deste ano foi bastante recheada. Ao todo, clube contratou nove jogadores, sendo que seis atuaram como titulares no segundo semestre.

O UOL apurou que a diretoria não vê necessidade de ser agressivo no mercado diante do plantel que Ramón Díaz tem à disposição. O que deve acontecer no início de 2025 é o Timão procurar reforços pontuais ao identificar lacunas junto à comissão técnica. As posições mais cotadas são a zaga e a lateral esquerda.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, prega a manutenção do elenco desde o fim do Campeonato Brasileiro. Para o diretor, o objetivo principal da próxima janela é evitar a saída dos principais jogadores, incluindo o atacante Yuri Alberto.

Nós temos a nossa intenção, falamos desde o início, que é a manutenção do elenco. Seria, vamos dizer assim, o nosso maior objetivo este ano. Terminamos o elenco, a equipe disputando muito bem o Campeonato Brasileiro, com grandes resultados, uma série importante de invencibilidade. Esse é o nosso objetivo. Agora, certamente, se por acaso a comissão técnica identificar que há alguma oportunidade, de característica, de posição que a gente precise ir ao mercado, certamente, faremos.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians

Por fim, qualquer novidade no elenco deve pintar só a partir de janeiro. Fontes consultadas pela reportagem garantem que até a abertura da janela, no dia 3, os torcedores podem tirar férias sem preocupações.