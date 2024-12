Bayern de Munique mira alvo do Barcelona para janela de transferências

O Bayern de Munique está de olho em uma das grandes promessas da Espanha. Alvo do Barcelona na última janela de transferências, Nico Williams entrou na mira do clube bávaro, que pode frustrar os catalães no sonho de conseguirem o atacante do Athletic Bilbao.

Segundo o jornal alemão Sport Bild, Williams já foi observado pelo Bayern no passado e está no topo da lista de nomes do clube para o ataque. A cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e o alto salário do espanhol, no entanto, seriam os principais entraves para a negociação. O atacante tem contrato com o Athletic Bilbao até junho de 2027.

ANDER GILLENEA / AFP

Nico Williams despertou forte interesse dos grandes clubes europeus após o título da Euro 2024 com a Espanha, no qual o atacante marcou um dos gols da final. O Barcelona foi quem mais se aproximou de contratar o jogador de 22 anos, mas esbarrou em problemas financeiros e não conseguiu fechar o negócio.

Nesta temporada, Williams disputou 23 partidas pelo Athletic Bilbao, com dois gols e cinco assistências. Ele herdou a camisa 10 do clube após a saída do ídolo Iker Muniain.

O jornal alemão também traz informações de outro possível alvo do Bayern. Jamie Bynoe-Gittens, ponta do Borussia Dortmund, seria uma alternativa para Florian Wirtz, que deve renovar com o Bayer Leverkusen.

Segundo a publicação, Gittens ainda não foi procurado pelo clube bávaro, que segue acompanhando seu desenvolvimento. Nesta temporada, o jogador inglês já marcou nove gols e distribuiu quatro assistências em 23 partidas pelo Dortmund. Ele tem contrato até junho de 2028.