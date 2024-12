Bisneto de Mussolini decide jogo, e torcida comemora com gesto fascista

Do UOL, em São Paulo

Torcedores do Juve Stabia fizeram gesto fascista para comemorar o gol da vitória da equipe sobre o Cesena, pela 2ª divisão da Itália, marcado pelo bisneto do ditador italiano Benito Mussolini (assista abaixo).

Exultação fascista

Romano Floriani Mussolini fez o gol único da partida e correu para celebrar na direção da arquibancada. O ala de 21 anos fez gesto de silêncio levando a mão à boca com o indicador apontado para cima, extravasando a euforia por ter balançado a rede pela primeira vez na carreira.

Torcedores do Juve Stabia comemoraram fazendo o gesto da saudação fascista diversas vezes —chamado de "saudação romana". O movimento de erguer o braço estendido era acompanhado de gritos de "Mussolini" em resposta ao chamado do locutor do estádio Romeo Menti, que repetia "Romano" pelo sistema de som.

O vídeo do momento viralizou, e o episódio causou repúdio. "Uma cena a ser condenada", escreveu o jornal italiano Corriere Della Sera. Veículos da imprensa internacional também repercutiram o gesto, e internautas fizeram fortes críticas nas redes sociais.

O bisavô do jogador foi um líder fascista italiano, comandando o país entre 1922 e 1943. Benito Mussolini instaurou a ditadura e se tornou o "Duce" (condutor) da Itália em 1925. Aliado de Adolf Hitler, foi preso e morto com a derrota do Eixo (grupo formado por Alemanha, Itália e Japão) na 2ª Guerra Mundial.

Prima o poi doveva accadere pic.twitter.com/3adCu4Vpoo ? La Ragione Di Stato (@ragionedistato) December 22, 2024

Romano faz questão de ser chamado de Mussolini. Ele fez a afirmação em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O jogador pertence à Lazio e está emprestado ao time da segunda divisão nesta temporada. O bisneto de Mussolini começou na base da Roma, encerrou sua formação na Lazio e já foi cedido ao Pescara. Ele já disputou 19 partidas pelo Juve Stabia, que engatou a terceira vitória seguida e está no G4 da 2ª divisão.