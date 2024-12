Zé Roberto Guimarães sobre Sheilla: 'Sempre terá portas abertas na seleção'

O técnico José Roberto Guimarães exaltou a atuação de Sheilla Castro como auxiliar na seleção feminina de vôlei e comentou sobre a saída dela às vésperas das Olimpíadas de Paris.

A bicampeã olímpica não se apresentou ao último período de treinamento da seleção no Brasil antes dos Jogos após uma polêmica sobre a possível criação de uma conta falsa nas redes sociais que atacou diretamente a ponteira Gabi Guimarães.

A Sheila sempre vai ter portas abertas, porque ela foi sempre grande exemplo de atleta, de pessoa. Ela nos ajudou muito em todos os anos. Ela enxerga muito o vôlei, sempre estudou muito a modalidade. É uma das atletas que mais me impressionava, como ela entendia do adversário, como sabia características individuais. Ela era brilhante nisso e continuou assim fora de quadra. A gente conversava muito sobre as observações dela. Então, depende muito também da vida dela, que tem duas filhas, do momento que ela está vivendo... Mas, com certeza, vou sempre pedir a opinião da Sheilla, porque acho que é importante

José Roberto Guimarães, ao UOL.

Sheilla atuava na comissão técnica de José Roberto Guimarães orientando as jogadoras da seleção brasileira. Era um cargo semelhante ao de Serginho Escadinha com o time masculino. Ela se afastou após polêmica nas redes sociais e, desde então, não retomou seu trabalho na equipe.

Técnico da seleção brasileira de vôlei, Zé Roberto Guimarães com Sheilla Castro Imagem: Rafael Vieira/Rafael Vieira/AGIF

Durante as Olimpíadas, ela criticou a falta de apoio à seleção brasileira feminina de vôlei após a derrota para os Estados Unidos nas semifinais dos Jogos. O Brasil conquistou o bronze após vitória por 3 a 1 contra a Turquia.