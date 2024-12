Técnico mais vencedor da história do Palmeiras, Abel Ferreira completa 46 anos de idade neste domingo

Abel Ferreira está completando, neste domingo, 46 anos de idade. No Palmeiras desde 2020, ele fez história e se tornou, ao lado de Oswaldo Brandão, o técnico mais vencedor da história do clube, com 10 títulos conquistados.

Este é o quarto ano em que Abel Ferreira está comemorando seu aniversário no Palmeiras. Ele estreou pelo clube no dia 5 de novembro de 2020, quando ainda tinha 41 anos.

Desde então, Abel Ferreira comandou a equipe em 291 jogos, venceu 169, empatou 68 e perdeu 54. Além disso, sob seu comando, o Palmeiras marcou 485 gols e sofreu 233.

4??.6?? do Patrão! ? O técnico com maior número de títulos em nossa história completa mais um ano neste domingo. Feliz aniversário, Abel Ferreira!#AvantiPalestra pic.twitter.com/oB5WJ30fsc ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 22, 2024

Além de ser o técnico com mais títulos da história do Palmeiras, Abel Ferreira é também o treinador com uma passagem mais longeva pelo clube. Ele também é o único comandante palestrino a colecionar pelo menos um título de campeonato estadual, um de campeonato nacional e um de campeonato internacional

Quando chegou ao Palmeiras, o treinador trouxe quatro nomes para sua comissão técnica: os auxiliares João Martins, Vitor Castanheira e Carlos Martinho e o observador Tiago Costa.

Buscando ampliar ainda mais sua história no Palmeiras, Abel Ferreira estará no comando da equipe para 2025, ano em que o Verdão disputará o tão esperado Mundial de Clubes da Fifa. O Verdão também tem em seu calendário o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.