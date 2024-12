Flamengo anuncia saída do zagueiro David Luiz

O Flamengo anunciou na tarde deste domingo a saída do zagueiro David Luiz após mais de três anos no clube carioca. O jogador de 37 anos não terá seu contrato renovado pela diretoria rubro-negra, que informou o atleta sobre a decisão neste domingo.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro David Luiz, que foi comunicado neste domingo (22). Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Você faz parte da história do Mengão", diz a publicação oficial do Flamengo em seu perfil oficial no X.

Antes do início da temporada 2024, o zagueiro teve seu contrato automaticamente. Neste ano, David Luiz disputou 36 jogos e marcou três gols.

David Luiz chegou ao Flamengo em setembro de 2021, vindo do Arsenal. Desde então, o zagueiro já foi titular, como também banco da defesa rubro-negra. Ao todo, o jogador conquistou quatro títulos pelo clube: uma Copa Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024).