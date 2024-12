Corinthians comemora 25 anos do terceiro título brasileiro

O Corinthians comemora neste domingo, dia 22 de dezembro, os 25 anos da conquista do Campeonato Brasileiro de 1999. Foi uma campanha dominante do Timão, balançou as redes 61 vezes em 29 partidas.

Mantendo a base da equipe bicampeã, ainda fez algumas contratações pontuais, como Dida, Nenê, João Carlos e Marcos Senna para a defesa, além do meia Luiz Mário e o atacante Luizão, para o setor ofensivo.

O Corinthians começou com o pé direito o campeonato. Na primeira fase, o Alvinegro acumulou 14 vitórias, dois empates e cinco derrotas. Confiante e com a liderança geral garantida, chegou ao mata-mata com tranquilidade.

Após eliminar o Guarani nas quartas, o Timão enfrentou na semifinal um de seus grandes rivais, o São Paulo. Com 5 gols na partida, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 3 a 2, que contou com uma das cenas mais marcantes daquele título, dois pênaltis defendidos por Dida. A partida de volta garantiu o Alvinegro na final, com uma vitória por 2 a 1.

Acervo/Gazeta Press

Na final, o Corinthians saiu atrás, derrotado na primeira partida por 3 a 2 pelo Atlético-MG. Na segunda partida, com dois gols de Luizão, o Timão garantiu a vitória por 2 a 0. A decisão aconteceu no terceiro jogo, no Morumbi. Com mais de 50 mil presentes, o time paulista pôde jogar por um empate para ser campeão.

O jogo terminou empatado. Liderando a tabela durante todo o torneio, no dia 22 de dezembro de 1999 o Corinthians levantou a taça do tricampeonato brasileiro.