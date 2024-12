Campeão do UFC, Alex Poatan faz mistério após reunião em Las Vegas

Quando tudo parecia caminhar para que a próxima defesa de título de Alex Pereira no UFC seria contra Magomed Ankalaev, invicto há 13 lutas e número um do ranking meio-pesado (93 kg) da organização, 'Poatan' surpreendeu a todos ao indicar que o russo não ocuparia esta vaga. Agora, o campeão veio novamente a público e deixou os fãs ainda mais curiosos sobre seu futuro.

Através da ferramenta 'stories' do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo), Alex Poatan revelou que teve uma reunião bastante proveitosa em Las Vegas (EUA). O campeão meio-pesado do UFC, no entanto, fez mistério e não confirmou sequer se o compromisso tinha a ver com sua carreira como lutador de MMA.

Como a sede do UFC funciona na cidade de Las Vegas, boa parte da comunidade do MMA nas redes sociais passou a especular que a próxima disputa do brasileiro pudesse ter sido a pauta do compromisso. Porém, nada foi confirmado realmente pelo striker paulista, que se limitou a mostrar sua satisfação com o que foi acordado na reunião misteriosa.

"Olha o sorriso do garoto como está. Chama ou não chama? Estamos em Las Vegas, agora voltando para casa, muito satisfeito com a reunião. Faltou o 'Joinha' (Jorge Guimarães), né? Bom, feliz demais, cara. Essa reunião aqui... Conto ou não conto? Espera um pouquinho mais, né?", brincou Poatan, que estava acompanhado de Ed Soares, um de seus empresários.

Alex Poatan vs Khamzat Chimaev?

Nos últimos dias ganhou força um rumor sobre uma potencial disputa entre Alex Poatan e Khamzat Chimaev. O russo, que iniciou sua carreira no UFC como meio-médio (77 kg), ocupa atualmente o 3º lugar no ranking dos pesos-médios (84 kg), mas, neste cenário, subiria para desafiar o campeão dos meio-pesados da liga. Resta saber se a especulação tem algum fundo de verdade.

