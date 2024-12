Abatido, Raphinha assume responsabilidade por derrota do Barça contra o Atlético de Madrid

Após um início espetacular em La Liga, o Barcelona não é mais o líder da competição. Neste sábado, o time espanhol foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético de Madrid, no estádio Olímpico Lluis Companys. O brasileiro Raphinha, um dos capitães da equipe, assumiu a responsabilidade pelo revés em casa.

"Assumo particularmente a derrota de hoje. Perdi um gol e cinco minutos depois eles empataram. Além disso, errei um passe que provocou o segundo gol deles. Na derrota de hoje assumo toda a responsabilidade", disse Raphinha.

Em outra fala, Raphinha insistiu que o Barcelona teve uma boa atuação apesar do revés diante de seu torcedor.

"Jogamos muito bem, mas muitas vezes prefiro jogar muito mal e sair com a vitória. É uma pena o que aconteceu, jogamos bem, mas não vencemos", declarou o atacante brasileiro.

Com a derrota, o Barcelona caiu para a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 38 pontos em 19 jogos. Por sua vez, o Atlético de Madrid é o novo líder, com três pontos a mais e um confronto a menos que os catalães.