Oleksandr Usyk e Tyson Fury prometem uma 'revanche rápida' dos pesos pesados em Riad

Os pesos pesados Oleksandr Usyk e Tyson Fury prometem uma 'revanche rápida', neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita. Os dois boxeadores afirmaram ter táticas diferentes do primeiro combate, realizado em maio e que teve vitória de Usyk por pontos, após 12 assaltos, conquistado os cinturões do Conselho Mundial (CMB), Organização Mundial (OMB e Associação Mundial de Boxe (AMB). O duelo vai ter transmissão do DAZN.

"Eu tenho um segundo plano desta vez. Não quero ficar 12 rounds no ringue", disse o ucraniano Usyk, que pesou 102,5 quilos. "Vou causar dor muita dor no meu adversário desde os primeiros momentos da luta. Será rápido", afirmou o inglês Fury, que acusou na balança 127,4 quilos. Os se apresentaram para a pesagem de roupa por causa da baixa temperatura (15ºC).

A segunda luta entre Usyk e Fury vai contar com a análise experimental de um 'juiz' movido à Inteligência Artificial (IA). Mas, caso o combate seja decidido por pontos, após os 12 assaltos previstos, o resultado será analisado apenas pelos três juízes, que estarão em volta do ringue.

"Pela primeira vez na história, um juiz impulsionado por IA vai monitorar a luta. Livre de parcialidade e erro humano, trazido a vocês pela The Ring (revista). Esse experimento inovador, que não vai impactar nos resultados oficiais, estreia durante a maior luta do século, Usyk vs Fury 2, em 21 de dezembro. Não perca a história sendo escrita", anunciou Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita.

Segundo o dirigente árabe, o juiz movido à Inteligência Artificial deverá ser implantado em breve no boxe e nos demais esportes de lutas e poderá ajudar a diminuir as dúvidas com relação aos resultados. Muitas análises são bastante discutidas, causando polêmicas com discussões intermináveis.

No primeiro duelo entre Usyk e Fury, em maio, dois jurados foram a favor da vitória de Usyk, mas um apontou Fury como vencedor. Desta vez os cinturões do Conselho Mundial de Boxe (CMB( e Organização Mundial de Boxe (OMB) estarão em jogo e pertencem a Usyk.

Foram reveladas as premiações de Usyk e Fury. O duelo vai dividir US$ 190 milhões (cerca de R$ 1,15 bilhão). O ucraniano Usyk vai receber US$ 114 milhões (cerca de 690 milhões) para defender pela primeira vez os títulos. O ex-campeão britânico Fury vai ficar com US$ 76 milhões (R$ 460 milhões).

Usyk, de 37 anos, foi campeão olímpico em Londres/2012 e está invicto no profissionalismo, com 22 vitórias, das quais 14 nocautes. Aos 36 anos, Fury acumula 34 triunfos, com 24 nocautes. Ele perdeu uma vez e empatou outra.