João Fonseca vence Van Assche e chega à final do Next Gen ATP Finals

João Fonseca, de apenas 18 anos, mostrou uma grande personalidade sob pressão e garantiu a vaga na decisão do Next Gen ATP Finals, disputado em Jeddah (Arábia Saudita). Na tarde deste sábado, o tenista brasileiro passou pela semifinal com uma vitória marcante.

Inspirado e confiante em quadra, Fonseca ? 145º do ranking ? bateu o francês Luca Van Assche, 128º do mundo. O duelo terminou em 3 sets a 0, parciais de 4/2, 4/2 e 4/1.

Em toda a competição, Fonseca apresentou o desempenho consistente que o credenciou a alcançar as etapas decisivas. Na fase de classificação, conseguiu três vitórias e avançou como líder do Grupo Azul do evento, que reúne tenistas com até 21 anos.

Na final, que acontece neste domingo às 14 horas (de Brasília), João Fonseca irá enfrentar Learner Tien, que ganhou o duelo de norte-americanos contra Alex Michelsen por 3 a 2, parciais de 2/4, 4/2, 1/4, 4/0 e 4/1. Na etapa de grupos, o brasileiro venceu o rival por 3 a 1.