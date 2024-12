Vitória rejeita venda de Lucas Arcanjo ao Fluminense, mas analisa empréstimo

O Fluminense segue em busca de alternativas para a contratação do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória. Inicialmente, a ideia do time carioca era contratar o arqueiro em definitivo, mas a direção do clube baiano não aceitou a oferta.

Em entrevista ao diário A Tarde, Fábio Mota, presidente do Vitória, explicou como foram as conversas com o Fluminense. Ele destacou que não houve acerto em relação às garantias do negócio.

"Eu disse ao Fluminense que, se eu vender o Lucas Arcanjo, independente de lista de jogador, a gente precisa ter uma garantia. O Fluminense tem dito que não consegue ter a garantia bancária, então a história de venda para Lucas deixou de existir", explicou o dirigente.

Agora, o Vitória analisa a possibilidade de liberar Lucas Arcanjo por empréstimo. A equipe baiana está ciente de que a chance de atuar com a camisa do Fluminense pode ser valiosa para a sequência da carreira do goleiro.

"Estamos considerando o jogador, porque é uma proposta que muda a vida dele", afirmou Fábio Mota.